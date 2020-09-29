Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 salgınında 7 bin 143 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü - Son Dakika

Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 salgınında 7 bin 143 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 143 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 salgınında 7 bin 143 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 143 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 42 bin 72'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 143 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 446 bin 156'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 bin 49 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 297'si yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 25 Eylül'de açıklanan 6 bin 874 vaka olmuştu.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni tedbirler

Ülkede yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonrada kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor.

İngiltere, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 salgınında 7 bin 143 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü - Son Dakika

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