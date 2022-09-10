İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral! - Son Dakika
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İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!

10.09.2022 12:12

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles oldu. Charles, St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle, "Kraliçe öldü, çok yaşa Kral" denilerek kral ilan edildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz gün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral oldu.

Son Dakika! İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles resmen kral ilan edildi

KRALLIĞI RESMEN İLAN EDİLDİ

Dün ilk kez halka seslenen Charles, "Ben de aynısını yapma noktasında size vaadimi sunuyorum. Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak. Sizlere saygı, sadakat ve sevgiyle hizmet edeceğim hayatım boyunca yaptığım gibi" ifadelerini kullandı. 3. Charles, bugün resmi olarak kral ilan edildi. Tören öncesi üst düzey davetliler saraya giriş yaptı. Sarayın önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. St. James Sarayı'nda düzenlenen törene Charles'ın eşi Camilla ve oğlu Galler Prensi William da katıldı. Yapılan duyuruda "Kraliçe öldü, çok yaşa Kral" denildi.

Son Dakika! İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles resmen kral ilan edildi

KRAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Duyuru sonrasında açıklama yapan Kral Charles, "Annem ömür boyu sevgi göstermenin, kendini geride tutarak hizmet etmenin nasıl bir şey olduğunu gösterdi. En uzun süreli hükümdarımız oldu. Aynı zamanda en adanmış hükümdarlarımızdan biriydi. Ona minnettarız. Bana düşen sorumluluğun farkındayım. Bunları devralırken her zaman anayasal hükümeti ayakta tutmak için, barış ve refahı koruma çizgisini takip edeceğim. Ulusun başkanı olarak tüm gelirlerimi hükümete devrediyorum. Bana verilen ağır görevi kabul ederken kudretli Tanrı'nın desteği için dua ediyorum." dedi.

Son Dakika! İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles resmen kral ilan edildi

KRALLIK İLANI BALKONDAN OKUNACAK

Yaklaşık bir saat sürecek olan törenin ardından, 3. Charles'ın hükümdarlık ilanı sarayın balkonundan okunacak. Ardından ise Kral 3. Charles Başbakan Liz Truss ve kabine üyeleriyle bir araya gelecek. Burada Kral'a sadakat yemini edilecek. Aynı anda silah atışlar yapılacak, trompetler çalacak. Kral Charles'ın taç giyme töreni ise geleneklere göre aylar sonra yapılacak.

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın 'kral' ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral! - Son Dakika
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