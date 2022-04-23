Son dakika: İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti

23.04.2022 20:26
Son dakika: İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

BBC önünde toplanan terör örgütü yandaşları, Parlamento Meydanı'na yürüdü.

Polis, terör örgütünü simgeleyen paçavraları taşıyan gruba Başbakanlık binasına yaklaşık 100 metre kala müdahalede bulundu.

Kısa süreli arbede yaşanan müdahale sırasında en az 3 PKK yandaşı gözaltına alındı.

Polis, terör örgütünü simgeleyen bazı paçavralara el koydu. Bunun üzerine grup diğer paçavraları gizlemek zorunda kaldı.

YORUMLAR
500
Trafalgar Meydanında St. George Günü kutlandı Trafalgar Meydanında St. George Günü kutlandı Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

England, Londra, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
20:18 Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
20:01 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
19:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor
19:38 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a sert tepki: Bu, ahlaksız bir tekliftir
19:33 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Reading'i farka boğdu!
19:00 Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!
18:58 Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 20:35:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement