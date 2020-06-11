Son dakika! İngiltere'de şiddete uğrayan bu kez polisler oldu - Son Dakika

Son dakika! İngiltere'de şiddete uğrayan bu kez polisler oldu

Son dakika dünya haberi: ? ABD'de başlayan ve bir çok ülkeye sıçrayan polis şiddeti olaylarında bu kez çark tersine döndü.

Son dakika! İngiltere'de şiddete uğrayan bu kez polisler oldu, System.String[]

? ABD'de başlayan ve bir çok ülkeye sıçrayan polis şiddeti olaylarında bu kez çark tersine döndü. İngiltere'de iki polisin etrafını saran bir grup, polise saldırdı.Dünya polis şiddeti ve ırkçılık vakalarıyla çalkalanırken, İngiltere'de şiddete uğrayan bu kez polisler oldu. İki memurun etrafını saran grup, polislere saldırdı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir ihbarı değerlendiren polis, olay yerine geldi. Zanlıyı gözaltına almaya çalışırken bir grup siyahi kişi, iki polisin etrafını sardı. Gözaltına direnen kişiyle boğuşan erkek polisin yardımına ekip arkadaşı kadın polis koştu. Kavgaya kadın polis de karışınca olay büyüdü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde, iki polis memuru hafif yaralandı. İngiltere İçişleri Bakanı Piri Patel, yaşanan olayı kınadı. Sosyal medya hesabından olay hakkında yorum yapan Bakan Patel, 'Rahatsız edici, şok edici ve utandırıcı' ifadelerini kullandı.

- İngiltere

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika! İngiltere'de şiddete uğrayan bu kez polisler oldu - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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