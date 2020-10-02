Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 467 bin 146'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 66 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 467 bin 146'ya, toplam can kaybı ise 42 bin 268'e ulaştı.