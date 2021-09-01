Son dakika haberi... İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "İngiltere istihbaratı Kabil'in bu yıl düşmesini beklemiyordu" - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Taliban'ın Afganistan yönetimini beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ele geçirdiğini ve başkent Kabil'in bu yıl düşmesinin beklenmediğini ifade etti.

Afganistan'daki krizi görüşmek üzere İngiltere Parlamentosunun Dışişleri Komisyonu acil toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere istihbaratının Afganistan hükümetinin bu yıl düşmesini beklemediğini belirtti.

Milletvekillerinden oluşan komite toplantısında açıklamada bulunan Raab, "Yaptığımız temel değerlendirme, Ağustos ayının sonuna kadar askeri birliklerin geri çekilmesi ile istikrarlı bir bozulma görüleceği ve Kabil'in bu yıl düşmesinin olası olmadığı yönündeydi" dedi.

Raab, Taliban'ın Afganistan kontrolünü ele geçirme niyetinin açık olmasına rağmen, Batı'nın Taliban'ın kapasitesini yanlış değerlendirdiğini belirterek, yaşananlardan "çıkarılması gereken dersler" olduğunu söyledi. Raab, bunun hükümetin acil durum planlaması yapmadığı veya diğer önerileri test etmediği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Raab, İngiltere istihbarat servisinin, batılı ülkelerin askerlerinin bölgeden çekilmesinden aylar sonra, Taliban'ın Afganistan üzerindeki kontrolünü pekiştireceği yönünde değerlendirmede bulunduğunu açıkladı.

RAAB BÖLGEYİ ZİYARET EDECEK

Raab, krizi görüşmek üzere Pakistan'da dahil olmak üzere bölgeye seyahat edeceğini aktardı. Bu günlerin Taliban ile ilişki kurmanın ilk günleri olduğunu belirten Raab, Taliban'ın tanınması için yardım görevlilerine güvenli bir ortam sağlama gibi testleri geçmesi gerektiğini açıkladı. Raab, İngiltere'ye gelmeye uygun yüzlerce kişinin Afganistan'da kaldığını söylerken, tam sayıdan emin olamadığını belirtti.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Taliban'ın Kabil'e ilerlemesi ve Afganistan'dan ayrılmak için yardım isteyen insanlardan gelen binlerce çağrıyı yanıtlamadığı iddia edilen Raab, Girit'te tatil yapması nedeniyle görevinden istifa etmesi yönünde çağrıda bulunulmuştu. Raab, mart ile ağustos ayları arasında Afganistan'ın gündemde olduğu 40'tan fazla toplantı yaptığını aktardı. Tatile hangi tarihte gittiğini söylemeyi reddeden Raab, istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.

(Aylin Albayrak/İHA)