Son dakika! İngiltere Dışişleri Bakanı Raab karantinada - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yakın zamanda görüştüğü bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkması nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan biriyle temas kurduğunu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı bildirildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, yakın zamanda yakın temas halinde olduğu bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı konusunda bugün bilgilendirildi. Sağlık kuralları uyarınca Dışişleri Bakanı gerekli süre boyunca kendisini izole etti. Bu süre zarfında uzaktan çalışmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA