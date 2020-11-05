Son dakika! İngiltere Dışişleri Bakanı Raab karantinada - Son Dakika

Son dakika! İngiltere Dışişleri Bakanı Raab karantinada
05.11.2020 23:26
Son dakika gündem haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yakın zamanda görüştüğü bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkması nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yakın zamanda görüştüğü bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkması nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan biriyle temas kurduğunu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı bildirildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, yakın zamanda yakın temas halinde olduğu bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı konusunda bugün bilgilendirildi. Sağlık kuralları uyarınca Dışişleri Bakanı gerekli süre boyunca kendisini izole etti. Bu süre zarfında uzaktan çalışmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA
Son Dakika Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Tuba Ünsal, Trump'a oy verenleri eleştirdi: Aklınız nerede? Son Dakika: ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıkladı Trump'ın peş peşe hile suçlamalarına Biden'dan tek cümlelik yanıt: Sabırlı olun Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın