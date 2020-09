Son dakika! İngiltere Hükümetinin Bilim Danışmanı Vallance'tan Korkutan Covid-19 Açıklaması- Vallance: ... - Son Dakika

- İngiltere hükümetinin bilim danışmanı Vallance'tan korkutan Covid-19 açıklaması

Vallance: "İngiltere Ekim ayında günlük 50 bin vakaya ulaşabilir"

LONDRA - İngiltere Baş Bilimsel Danışmanı Patrick Vallance yaptığı açıklamada, "Önlem alınmaması halinde İngiltere'de Ekim ayında günlük korona virüs vaka sayısı 50 bine çıkabilir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avam Kamarasında yaptığı konuşmada Acil Durum Komitesi ile acil durum toplantısını düzenleyeceğini duyurmasının ardından İngiltere Baş Bilimsel Danışmanı Patrick Vallance'tan salgına yönelik yeni bir açıklama geldi. Vallance, "Önlem alınmaması halinde İngiltere'de Ekim ayında Covid-19 vakalarında günlük sayı 50 bine çıkabilir. Bundan bir ay sonrasında ise günlük ölüm sayısının 200'e çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vallance ile ortak açıklama yapan hükümetin Sağlık Danışmanı Profesör Chris Whitty de salgına yönelik, "Vallance'in konuşmasında vurguladığı veriler tahmin değil. Şu an vakaların her 7 günde bir 2 katına çıktığını düşünüyoruz" dedi. Whitty, "Büyük ihtimalle eğer ki bu salgın yavaşlatılamaz ve büyümeye devam ederse her 7 günde bir vaka sayıları 2 katına çıkarak Ekim ayının ortalarında günlük 50 bin Covid-19 vakası ile karşılaşılabilir. 50 bin vakaya ulaşıldığında ise Kasım ayının ortalarına vardığımızda günlük ölüm sayısı 200'e çıkabilir. Bunu engellemek için hızlı davranarak azimli olmalı" ifadelerini kullandı.

Whitty ve Vallance artan vaka sayısının yapılan testlere bağlanması gerektiğine dikkat çekerek salgının Nisan ayına göre hafiflediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İngiltere'de yapılan son açıklamaya göre, salgında toplam vaka sayısı 394 bin 257'e, toplam ölü sayısı ise 41 bin 777'ye yükseldi.