Son dakika! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (1) - Son Dakika

Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünden görüntüler
Kale girişinde alınan güvenlik önlemleri
Kale etrafında toplananlar
Kale önüne Prens Philip anısına çiçek bırakılması LONDRA - İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünde toplandı. İngilizler kalenin kapısına çiçek bıraktı. (1)
Kaynak: AA
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