İngiltere, Myanmar'da askeri rejimin önemli ekonomik kaynaklarından biri olan değerli taş faaliyetlerinden sorumlu kamu mücevher şirketini yaptırım listesine aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'daki değerli taş faaliyetlerinden sorumlu ve askeri yönetimle bağlantılı Myanma Gems Enterprise (MGE) adlı kamu şirketine yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, askeri yönetimin, söz konusu yaptırım kararıyla önemli bir finansman kaynağından mahrum edileceğine dikkat çekildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da yaptığı açıklamada, "Myanmar'daki askeri cunta, demokrasiyi ezmeye ve kendi halkına acımasız bir gaddarlıkla saldırmaya devam ediyor. Müttefiklerimizle birlikte cuntanın finansmana erişimini etkileyen yaptırımlar uygulamak ve demokrasiye dönüş sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.