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İngiltere'nin eski Ulaştırma Bakanı Ghani, "Müslüman olduğu için" görevden alındığını iddia etti - Son Dakika

İngiltere'nin eski Ulaştırma Bakanı Ghani, "Müslüman olduğu için" görevden alındığını iddia etti

23.01.2022 23:21
İngiltere'nin eski Ulaştırma Bakanı Ghani, "Müslüman olduğu için" görevden alındığını iddia etti

Aylin AlbayrakMANCHESTER (İHA) - İngiltere'nin eski Ulaştırma Bakanı Nusrat Ghani, 2020 yılında yapılan kabine değişikliği sırasında "Müslüman olduğu için" görevinden alındığını iddia etti.

Aylin Albayrak

MANCHESTER (İHA) - İngiltere'nin eski Ulaştırma Bakanı Nusrat Ghani, 2020 yılında yapılan kabine değişikliği sırasında "Müslüman olduğu için" görevinden alındığını iddia etti.

İngiltere'nin ilk Müslüman bakanı olan eski Ulaştırma Bakanı Nusrat Ghani, 2020 Şubat ayındaki kabine değişikliğiyle görevden "Müslüman olduğu için" görevinden alındığını iddia etti. İngiltere basınına konuşan Ghani, kendisine bir hükümet denetçisi tarafından, "Müslümanlığının bir sorun olarak gündeme getirildiğini ve Müslüman bir kadının diğer çalışma arkadaşlarını rahatsız ettiğini" söylediğini belirtti.

Konunun peşinin bırakması için tehdit edilmiş

Şu anda İngiltere'nin güneyindeki Wealden bölgesinden milletvekili olarak görevini sürdüren 49 yaşındaki Ghani, kendisine meseleyi gündemde tutmaya devam etmesi durumunda, "dışlanacağı, kariyerinin ve itibarının yok edileceğinin" söylenmesiyle konunun peşini bir süre bıraktığını açıkladı. Ghani, "Konuyu resmi parti kanalları aracılığıyla birkaç kez daha gündeme getirdim. Prosedürleri son derece dikkatli bir şekilde takip ettim. Ancak prosedür bittiğinde, kariyerime devam etmekten başka seçeneğim yoktu" dedi.

Kabine değişikliği toplantılarında söylenenlerle ilgili kendisine aktarılanların Muhafazakar Parti mensupları tarafından söylenip söylenmediğini bilmediğini belirten Ghani, hükümet içinde olan bir meseleyi parti içerisine taşımadığını ifade etti. Ghani, "İstediğim tek şey hükümetin bunu ciddiye alması, düzgün bir şekilde soruşturması ve başka hiçbir meslektaşımın bu tür durumlarla karşılaşmamasını sağlamaktı" dedi.

MUHAFAZAKAR PARTİ'DEN MARK SPENCER İDDİALARI KENDİ ÜSTÜNE ALDI

Ghani'nin iddialarının ardından açıklamada bulunan Muhafazakar Parti'nin disiplininden sorumlu Mark Spencer, Ghani'nin sözlerinin kendisini işaret ettiğini ancak iddialarının "asılsız ve partiyi karalayıcı nitelikte" olduğunu ifade etti. Spencer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu suçlamalar tamamen yanlış ve onları karalayıcı olarak görüyorum. Bana atfedilen bu kelimeleri hiç kullanmadım" dedi.

JOHNSON KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Başbakan Boris Johnson'ın daha önce Ghani ile konu hakkındaki endişelerini konuşmak üzere bir araya geldiği belirtildi. Sözcü, Johnson'ın ciddi endişesini dile getirdiğini ve Ghani'yi resmi bir şikayet sürecini başlatmaya davet ettiğini belirtti. Sözcü, fakat Ghani'nin bunu yapmadığını aktararak, "Muhafazakar Parti hiçbir şekilde önyargıya veya ayrımcılığa müsamaha göstermez" dedi.

BAKANLARDAN GHANİ'YE RESMİ ŞİKAYETTE BULUNMASI ÇAĞRISI

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Dominic Raab, Ghani'nin iddialarının son derece "ciddi" olduğunu ve Ghani'nin resmi bir şikayette bulunmadığı sürece konuyla ilgili resmi bir soruşturmanın da olmayacağına dikkat çekti.

Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Muhafazakar Parti'de "İslamofobiye veya herhangi bir ırkçılığa yer olmadığını" belirterek, iddiaların "düzgün bir şekilde soruşturulması ve ırkçılığın ortadan kaldırılması" gerektiğini aktardı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise, "Bu detaylı bir soruşturma gerektiren çok ciddi bir konudur. Ghani'nin resmi bir şikayette bulunmasını şiddetle desteklerim" dedi.

MUHAFAZAKAR PARTİ HAKKINDA İSLAMOFOBİ RAPORU

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Muhafazakar Parti'nin daha önce de İslamofobi suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Haberlerde, geçtiğimiz yıl mayıs ayında yayınlanan bir raporda, Muhafazakar Parti'nin Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleriyle nasıl başa çıktığı konusunda eleştirildiği belirtilmişti. 2021 yılında raporu hazırlayan Prof. Swaran Singh, "Raporda ayrımcılığa dair verilere rastladık. Sorun sistematik değil ama partinin bu sorunun kökünü bulmak için harekete geçmesi gerekir" demişti.

İLK MÜSLÜMAN KADIN BAKAN

Ghani, 2018 yılında, Theresa May'in başbakan olduğu dönemde, İngiltere hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı görevine atanmıştı. Ghani, Ulaştırma Bakanı göreviyle Avam Kamarası'ndaki ilk Müslüman kadın bakan olmuştu. Ghani, Şubat 2020'de ise Başbakan Johnson'ın kabinede değişiklik yapması üzerine görevinden alınmıştı.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere'nin eski Ulaştırma Bakanı Ghani, Müslüman olduğu için görevden alındığını iddia etti

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Muhafazakar, Müslüman, England, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İngiltere'nin eski Ulaştırma Bakanı Ghani, "Müslüman olduğu için" görevden alındığını iddia etti - Son Dakika
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