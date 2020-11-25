Son dakika: İngiltere'nin KKD tedariki milyarlarca ek maliyete mal oldu

İngiltere'de Ulusal Teftiş Ofisi (NAO), pandemiden önce yeterli Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) eksikliğinin çok yüksek fiyatların ödenmesine yol açtığını söyledi. Rapora göre, hükümet salgın sırasında KKD satın almak için geçen yıl aynı ürünler için ödediğinden 10 milyar sterlin daha fazla harcamada bulundu.

İngiltere'de Parlamento harcama gözlemcisi NAO tarafından hazırlanan rapora göre, hükümet salgın sırasında 'kaotik' ve yüksek piyasa koşullarında KKD satın almak için geçen yıl aynı ürünler için ödediğinden 10 milyar sterlin daha fazla harcamada bulundu. Raporda, toplam 12.5 milyar sterlin karşısında sipariş edilen eldiven, önlük, yüz maskesi ve diğer ürünlerin yüzde 10'undan daha azının Temmuz sonuna kadar Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tröstlerine ve diğer ön saftaki organizasyonlara teslim edildiği belirtildi.

'SALGIN ÖNCESİNDEKİ STOK YETERSİZDİ VE YALNIZCA İKİ HAFTALIK KKD İÇERİYORDU'Raporda, katlanarak artan fiyatlarla sipariş edilen 32 milyar üründen 2.6 milyarının Temmuz ayına kadar dağıtıldığı, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı (DHSC) tarafından Mart ayında hızla kurulan tartışmalı 'paralel tedarik zinciri'nin sipariş edilen KKD'lerin çoğunu hala alamadığı bazılarının ise henüz üretilmediği belirtildi. NAO'ya göre salgın öncesindeki stok yetersizdi ve yalnızca iki haftalık KKD içeriyordu, ancak Sağlık Bakanlığı 'nın daha sonra önemli ölçüde aşırı sipariş verdiği ve 32 milyar ürünün 5 yıllık tedarik değerine karşılık geldiği ifade edildi.'2019 FİYATLARINA GÖRE 10 MİLYAR STERLİN DAHA FAZLA'Geçen yıl 1 sterline mal olacak 1 milyon ceset torbasının 14.10 sterline ve milyonlarca eldiven, yüz maskesi, gözlük ve dezenfektanın da şişirilmiş maliyetlerle satın alındığı ifade edildi. "Bakanlık bu kadar yüksek fiyatlar ödemek zorunda çünkü çok hızlı bir şekilde büyük miktarlarda KKD satın alma ihtiyacı duyuyordu" ifadelerine yer verilen raporda, 2019 fiyatlarında tüm 32 milyar ürünün toplam maliyetinin 2.5 milyar sterlin olduğu yani hükümetin ödediğinden 10 milyar sterlin daha azına karşılık geldiği ifade edildi.NAO, HÜKÜMETE 'ÖĞRENİLEN DERSLER ALIŞTIRMASI' DÜZENLEMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

NAO, hükümete, 'KKD tedariki veya kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunun Covid-19 enfeksiyonlarına ve ölümlerine katkıda bulunup bulunmadığını' değerlendirmek ve gelecekteki acil durumlar için planlamayı bilgilendirmek amacıyla 'kapsamlı bir öğrenilen dersler alıştırması' düzenlemesi çağrısında bulundu.