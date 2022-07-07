İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu haberlerinin "asılsız" olduğunu bildirmişti. Sky News 'e konuşan İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, "İran'da bir İngiliz diplomatın gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsız." ifadesini kullanmıştı.

Shercliff, "Büyükelçi yardımcımızın şu an gözaltında olduğuna dair haberler çok ilginç. Kendisi, aralık ayında görevinin sona ermesi üzerine İran'dan ayrılmıştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, yardımcısının gözaltına alındığı haberlerini yalanladı Açıklaması - Son Dakika

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