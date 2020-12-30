Son dakika: İngiltere, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi - Son Dakika

Son dakika: İngiltere, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi

30.12.2020 10:57
Son dakika: İngiltere, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi, System.String[]

Son dakika habere göre İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz- İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğunu bildirdi.

Böylece Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği aşının ardından ikinci Kovid-19 aşısı tescillenmiş oldu.

MHRA, daha önce 2 Aralık'ta Biontech/Pfizer aşısının yaygın kullanımına onay vermişti. Aşı, dünyada sağlık kurumlarınca tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olmuştu.

Virüs vektörü yöntemiyle geliştirildi

Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı, "virüs vektörü" olarak adlandırılan yöntemle geliştirildi.

"AZD1222" aşı adayı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeriyor. Bileşimine Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin DNA'sı eklenen adenovirüs, enzimin yapay olarak ortaya çıkmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikor üreterek gerçek virüse karşı bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Aşının klinik denemeleri nisanda başlamış, 2'nci ve 3'ncü aşama klinik denemeleri İngiltere ve Hindistan'da yürütülmüştü. 30 bin gönüllünün katıldığı 3'ncü aşama denemeler Brezilya, Güney Afrika ve ABD'ye genişletilmişti.

Oxford Üniversitesi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, halen devam eden üçüncü aşama denemelerin ilk sonuçlarına göre, potansiyel Kovid-19 aşısının ise tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili olduğu bildirmişti.

ABD, aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 100 milyon doz ve Avrupa Birliği (AB) ise 400 milyon doz satın almak üzere ön anlaşmalar yapmıştı.

İngiltere, İsveç, Astra, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İngiltere, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı
Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek? Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?         
11:30
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti         
10:48
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı         
10:05
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
2 kişi 2 kişi "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yapıp vatandaşı tehdit etmiş: 10 tane çakalı öldürdü seni de öldürür         
09:40
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:42:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İngiltere, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei