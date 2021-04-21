Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden salgın nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere ve Danimarka'ya yönelik yeni alınan kararlara yönelik açıklamada bulundu.

TEK BİR ŞART İLE YOLCU GELİŞİNE MÜSAADE EDİLECEK

Uçuşların yeniden başlatıldığını kaydeden Bilal Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz." ifadelerine yer verdi.

UÇUŞLAR GEÇEN YIL ARALIK AYINDA DURDURULMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz yıl aralık ayından İngiltere, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere kullanmıştı: "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir."