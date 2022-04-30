Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı

30.04.2022 16:07
Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı

Son dakika haberleri: 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve müzede sergilenen silahlar, 'Bakım Onarım Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince temizlendi.

1. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve müzede sergilenen silahlar, 'Bakım Onarım Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince temizlendi.

1. Dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan Anadolu'nun işgali sırasında, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü tarafından karargah olarak kullanılan ve 1 Nisan 2001'de İnönü Savaşları Karargah Müzesi olarak ziyarete açılan müzede 1'inci ve 2'nci İnönü savaşlarında kullanılmış çeşitli silahlar sergileniyor. Bu silahların İnönü Belediye Başkanlığının talebi ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bakım Onarım Komutanlığı'nda görevli uzman silah teknisyenlerince bakım ve onarımları yapıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı
Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı
Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı

YORUMLAR
500
Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi Jandarmadan 560 siteye erişim engeli Jandarmadan 560 siteye erişim engeli

İsmet İnönü, Jandarma, Karargah, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Yarın gerçekleşecek: Gökyüzünde 4 gezegen aynı çizgide buluşacak
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 16:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement