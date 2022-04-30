Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı - Son Dakika

1. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve müzede sergilenen silahlar, 'Bakım Onarım Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince temizlendi.

1. Dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan Anadolu'nun işgali sırasında, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü tarafından karargah olarak kullanılan ve 1 Nisan 2001'de İnönü Savaşları Karargah Müzesi olarak ziyarete açılan müzede 1'inci ve 2'nci İnönü savaşlarında kullanılmış çeşitli silahlar sergileniyor. Bu silahların İnönü Belediye Başkanlığının talebi ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bakım Onarım Komutanlığı'nda görevli uzman silah teknisyenlerince bakım ve onarımları yapıldı. - ESKİŞEHİR