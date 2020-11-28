Son dakika... İnşaat firmasının deposunda çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü - Son Dakika

ERZURUM'da gece geç saatlerde bir inşaat firmasına ait tiner, boya ve kimyasalların bulunduğu depoda yangın çıktı. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkez Yakutiye ilçesi Narmanlı Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında, bir inşaat firmasına ait, içerisinde tiner, boya ve kimyasal madde bulunan depoda yangın çıktı. Bölgede devriye gezen polis memurları, yangını fark edip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, deponun camlarını kırarak ve binanın çatısını açarak yangına müdahale etti. Boya ve kimyasallardan çıkan dumanlardan etkilenen itfaiye görevlileri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.Büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi icin çalışma başlatıldı.