DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki evin ikinci katında duvar sıvası yapan işçinin, iskeleden düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Silvan ilçesinin kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde meydana geldi. S.B., inşaat halindeki 2 katlı evin üst katının dış sıvasını yaparken, üzerinde bulunduğu iskelenin demiri yerinden çıktı. Hızla düşen S.B., ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B., ardından Diyarbakır'a sevk edildi. S.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, düşme anı ise kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İNŞAAT İŞÇİSİNİN İSKELEDEN DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika