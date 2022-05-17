Son dakika gündem: İNŞAAT İŞÇİSİNİN İSKELEDEN DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: İNŞAAT İŞÇİSİNİN İSKELEDEN DÜŞME ANI KAMERADA

17.05.2022 15:17

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki evin ikinci katında duvar sıvası yapan işçinin, iskeleden düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki evin ikinci katında duvar sıvası yapan işçinin, iskeleden düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Silvan ilçesinin kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde meydana geldi. S.B., inşaat halindeki 2 katlı evin üst katının dış sıvasını yaparken, üzerinde bulunduğu iskelenin demiri yerinden çıktı. Hızla düşen S.B., ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B., ardından Diyarbakır'a sevk edildi. S.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, düşme anı ise kameraya yansıdı.

Son dakika gündem: İNŞAAT İŞÇİSİNİN İSKELEDEN DÜŞME ANI KAMERADA
Son dakika gündem: İNŞAAT İŞÇİSİNİN İSKELEDEN DÜŞME ANI KAMERADA
Son dakika gündem: İNŞAAT İŞÇİSİNİN İSKELEDEN DÜŞME ANI KAMERADA
Son dakika gündem: İNŞAAT İŞÇİSİNİN İSKELEDEN DÜŞME ANI KAMERADA

YORUMLAR
500
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı İskeleden düşen işçi ağır yaralandı Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İNŞAAT İŞÇİSİNİN İSKELEDEN DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:13:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İNŞAAT İŞÇİSİNİN İSKELEDEN DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement