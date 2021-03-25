Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı - Son Dakika

Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı

25.03.2021 10:39
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı, System.String[]

Son dakika haberler... Ressam Can Özsobay, kişisel sergisi 'Tılsım-Can Özsobay' ile sanatseverlerle buluştu.

Ressam Can Özsobay, kişisel sergisi 'Tılsım-Can Özsobay' ile sanatseverlerle buluştu. İnşaat malzemelerinin tuvale yansıdığı yaklaşık 20 eser dün görücüye çıktı. Sergi, 24 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Son bir yıldır ertelenen ya da iptal edilen sanatsal ve kültürel aktiviteler, sanata olan özlemi de artırdı. Eserlerinde kendine has macun kazıma tekniğini kullanan ve soyut resimler üzerine yoğunlaşan ressam Can Özsobay, geçmişe ve bugüne ait hikayelere tanıklık eden 20 adet eserden oluşan 'Tılsım-Can Özsobay' sergisiyle uzun bir aradan sonra sanatseverlerle buluştu. Dün kapılarını açan sergi, sanat, iş dünyası ve magazin camiasından önemli isimleri de bir araya getirdi.

"TILSIM'IN KORUYUCULUK ÖZELLİĞİ VAR"

Sergisi hakkında detayları aktaran Özsobay, tılsımın koruyuculuk özelliği olduğuna dikkat çekti. Özsobay, "Eskiden hilye-i şerifler vardı, Hz. Peygamberi tanımlamak için bunlar hep evlerde asılı dururdu. Hilye-i Şerif bir sıfattır. Aileyi, evi korur. Tılsımın da bir koruyuculuk özelliği olduğu için ben tılsımı seçtim. Eski Osmanlı tılsımları ya da dünya tılsımlarıyla modern resmi bir araya getirip bir katman yaratmaya çalıştım ve adını 'tılsım' koydum. İnsanlar bunu evlerine astıkları zaman hem evlerini koruyabilirler. Buna bir mesaj ya da sıfat diyebiliriz. Tılsım savaşlarda, insanları ve askerleri koruyan büyük ögelerdi. Bunu da modern sanatla karıştırarak devam ettirmek istedim. Bizim eski kültürümüzdeki tılsımları günümüze taşıdım. Tılsım işin içine girince mistik bir hava, koruyuculuk, iç huzuru baz aldım. Evinize astığınız zaman huzurlu bir şekilde o resme bakabiliyorsunuz" dedi.

İNŞAAT MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜ; FIRÇA YERİNE MALA KULLANDI

Sergiyi hazırlamasının bir yıl sürdüğünü ifade eden Özsobay, "Sergide yaklaşık 20'ye yakın eser var. Daha çok eserle girmek isterdim ama bunun da yeterli olduğunu düşündüm. İnsanları çok fazla sıkmadan bir sergi hazırlamak istedik. Ben normalde fırça kullanmıyorum ve figüratif çalışmıyorum. Benim yaptığım iş aslında inşaat malzemeleriyle. Boya ve fırça var ama alt yapı ve yüzde 70'i inşaat malzemeleriyle. Bunu geliştirdiğim bir macunla tuvale aktardım. Beton ve macunu kazıyarak, mala kullanarak böyle bir sisteme geçtim" diye konuştu.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI SERGİ PLANLARI

1 sene içerisinde 4 yada 5 sergi projesi yapmayı planladığını söyleyen Özsobay, "Yurt içi ve yurt dışı sergilere iştirak edeceğiz. Bu sergi ile start verdik. Bundan sonra İzmir, Ankara, Mersin ve yurt dışı olacak" ifadelerini kullandı.

SANATSEVERLER İSTEDİKLERİ SORUYU ÖZSOBAY'A SORACAK

Summart Sanat Merkezi'nde yer alan serginin pandemiye uygun şartlarda 24 Nisan'a kadar gezilebileceğini söyleyen Özsobay, "HES kodu ile maskeli bir şekilde gezilip, görülebilir. Haftanın 3-4 günü de ben burada olacağım. Sanatseverlere açıklamalarda bulunacağım, istedikleri soruları bana sorabilirler" dedi.


- Karaköse
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı
Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı

Ressam, İnşaat, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: İnşaat malzemeleri tuvale taşındı; Can Özsobay 'Tılsım' ile sanatseverlerin karşısına çıktı - Son Dakika


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