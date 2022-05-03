Son dakika: İnsan hakları örgütleri, El Salvador'da binlerce kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Son dakika: İnsan hakları örgütleri, El Salvador'da binlerce kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

03.05.2022 09:58
Son dakika: İnsan hakları örgütleri, El Salvador'da binlerce kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAN El Salvador'da insan hakları kuruluşları, çok sayıda kişinin çete üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınmasını protesto etti.

SAN El Salvador'da insan hakları kuruluşları, çok sayıda kişinin çete üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınmasını protesto etti.

Ülkede cinayet ve suç oranlarının artması üzerine mart ayının sonunda hükümet tarafından çetelere yönelik başlatılan operasyonda, 22 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Bu duruma tepki gösteren insan hakları örgütleri, gözaltına almaların çoğu zaman keyfi yapıldığını ve şüphelinin görünüşüne ve yaşadığı muhite göre değiştiğini ileri sürdü.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporuna göre, çetelerle mücadele için 27 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) yasasının ilan edilmesi sonrası, El Salvador otoriteleri tarafından yapılan insan hakları ihlalleri arttı.

Rapor kapsamında, gözaltına alınan kişilerin aileleri ve avukatları ile görüşmeler yapıldı.

HRW Amerika Direktör Vekili Tamara Taraicuk Broner, gözaltına alınan kişilerin bazı durumlarda kısa süreli ortadan kaybolduğuna ve gözaltında hayatını kaybeden kişiler olduğuna dair ellerinde deliller bulunduğunu iddia etti.

Ayrıca, artan gözaltılar ile halihazırda doluluk oranı yüzde 136 olan hapishanelerin kapasitesinin zorlandığı aktarıldı.

El Salvador'da 27 Mart'ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu süre 1 ay daha uzatılmıştı.

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İnsan Hakları, El Salvador, Protesto, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İnsan hakları örgütleri, El Salvador'da binlerce kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika


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