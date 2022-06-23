Son Dakika | İnsan Hakları Savunucularından 'Onur Haftası' Yasaklarına Tepki: "Bu Tür Yasaklama Kararları Nefret Söylemlerini Teşvik Ediyor"

Haber: FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, 'Onur Haftası' etkinliklerine dönük yasaklama ve engelleme kararlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Yetkililerin verdiği yasaklama kararları, bu nefret söylemlerini ve tehditleri teşvik ediyor. LGBTİ artılara yönelik şiddetin cezasız kalacağına dair, saldırganları cesaretlendiriyor. LGBT artılara özel ayrımcı uygulamaları da içeren bu yasaklama kararları, barışçıl toplanma özgürlüğünün açık ihlalidir" denildi.

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, İstanbul'da 'LGBTİ artı Onur Haftası' kapsamında yapılması planlanan etkinlik ve yürüyüşlerin kaymakamlık ve valilik kararlarıyla yasaklanmasına karşı İHD İstanbul Şubesi'nde bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Onur Haftası Komitesi'nden temsilciler ve hak savunucuları katıldı. Basın açıklamasını Hakikat, Adalet Hafıza Merkezi'nden Burcu Bingöllü okudu. Bingöllü, şunları söyledi:

"AYRIMCI POLİTİKALARA KARŞI LGBTİ ARTILARIN YANINDAYIZ: Ayrımcı politikalara karşı LGBTİ artıların ve LGBTİ artı örgütlerinin yanındayız. LGBTİ artı mücadelesi, bu yıl da Onur Haftası etkinliklerine yönelik yasaklama ve engelleme politikasıyla karşı karşıya. 20-26 Haziran tarihlerinde Beyoğlu ve Kadıköy'de gerçekleştirilmesi planlanan 30. İstanbul LGBTİ artı Onur Haftası etkinlikleri, Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları tarafından yasaklandı. Böylece 12 yıl boyunca barışçıl ve kitlesel bir şekilde düzenlenen İstanbul Onur Yürüyüşü'ne yönelik 2015 yılında getirilen yasaklama ve yürüyüşe katılanlara yönelik polis şiddetiyle başlayan, 2017 yılında ise Ankara'daki etkinlik yasaklarıyla devam eden ve peyderpey ülkenin tüm şehirlerine yayılan yasaklara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

ONUR YÜRÜYÜŞLERİ VE ETKİNLİKLERİ YASAKLANIYOR: Bu yılki yasaklar, ilk olarak 20 Mayıs Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi'nde 9'uncu kez düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü'nün, Boğaziçi'nin atanmış rektörü Naci İnci tarafından yürüyüşe dakikalar kala yasaklanmasıyla başladı. Rektörlüğün kararı sonrasında yürüyüşe saldıran polis, 70 öğrenciyi ters kelepçeyle gözaltına aldı. 7 Haziran Salı günü ise ODTÜ Onur Yürüyüşü, atanmış rektör Verşan Kök tarafından yasaklandı. 11 Haziran Cumartesi günü Çanakkale'de düzenlenmesi planlanan Çanakkale Onur Haftası'na yönelik nefret söylemi içeren sosyal medya paylaşımları ve tehditler üzerine valilik, Çanakkale'de 5 günlük etkinlik yasağını duyurdu.

LGBTİ ARTILAR HEDEF GÖSTERİLİYOR: Ardından 17 Haziran Cuma günü İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu'nun düzenleyeceği Onur Pikniği, kampüs önünde toplanan bir grubun linç tehdidi nedeniyle iptal edildi. Kolluk, LGBTİ artıları tehdit eden kalabalık grubu uzun süre boyunca dağıtmadı, koruma bahanesiyle kampüsten çıkarılan 26 LGBTİ hak savunucusunu gözaltına aldı. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü Gaziantep Valisi, Onur Haftası kapsamında kentte düzenlenecek eylem ve etkinliklerle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, 'İzin verilmesi mümkün değildir' diyerek LGBTİ artıları hedef gösterdi.

EMNİYETİN BAŞVURULARI ÜZERİNE ETKİNLİKLER YASAKLANIYOR: Birinci Datça LGBTİ artı Onur Haftası kapsamında yapılması planlanan etkinlikler de 20 Haziran günü benzer bir şekilde yasaklandı. Yurttaşın huzur ve güvenliği bahane edilerek ilçe çapında getirilen yasağın 20 Haziran'dan itibaren 30 gün boyunca süreceği duyuruldu. Datça'da bulunan Birlikte Yaşam Evi'nin Onur Haftası kapsamında 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü için düzenlemek istediği film gösterimine de polis engel oldu. Etkinliğin engellenmesine ilişkin yapılmak istenen basın açıklamasına kolluk kuvvetleri güç kullanarak müdahale etti. Yine Datça Onur Haftası kapsamında 21 Haziran günü düzenlenmesi planlanan 'Benim Çocuğum' film gösterimi de ilçe emniyet müdürlüğünün başvurusu üzerine kaymakamlık tarafından yasaklandı.

YETKİLİLERİN VERDİĞİ YASAKLAMA KARARLARI NEFRET SÖYLEMLERİNİ VE TEHDİTLERİ TEŞVİK EDİYOR: Son olarak kendine 'Müdafaayı İslam Hareketi' adını veren bir grup, sosyal medyada LGBTİ artıları hedef göstererek 26 Haziran'da Taksim'de planlanan yürüyüşe 'Asla izin vermeyeceğiz' diyen bir açıklama paylaştı. Yetkililerin verdiği yasaklama kararları, bu tür nefret söylemlerini ve tehditleri teşvik ediyor. LGBTİ artılara yönelik şiddetin cezasız kalacağına dair, saldırganları cesaretlendiriyor. LGBT artılara özel ayrımcı uygulamaları da içeren bu yasaklama kararları, barışçıl toplanma özgürlüğünün açık ihlalidir. ve başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Anayasa'ya aykırıdır.

YETKİLİLERİ LGBT ARTILARI ENGELLEMEKTEN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ: Devlet yetkililerine LGBT artıları, LGBTİ artıların barışçıl toplanma özgürlüğünü ve kişi hürriyetiyle güvenliği hakkını korumakla yükümlü olduklarını hatırlatmak istiyoruz. LGBT artıları yalnızlaştırmaya, kriminalize etmeye ve şiddetin hedefi haline getirmeye yönelik tüm ayrımcı politikalara karşı LGBT artıların ve LGBTİ artı örgütlerinin yanındayız. Yetkilileri, LGBT artıların ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüklerini engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz."