SAHTE İNTERNET SİTESİ AÇIP HAYALİ PREFABRİK EV SATAN 20 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika
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SAHTE İNTERNET SİTESİ AÇIP HAYALİ PREFABRİK EV SATAN 20 KİŞİ ADLİYEDE

17.10.2022 11:52

KOCAELİ ve Sakarya'da, oluşturdukları sahte internet sitesi üzerinden prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı vererek müşterileri dolandırdıklarını belirlenip gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ ve Sakarya'da, oluşturdukları sahte internet sitesi üzerinden prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı vererek müşterileri dolandırdıklarını belirlenip gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi üzerinden prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı vererek, almak isteyen müşterilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde Kocaeli ve Sakarya'da 20 farklı adrese baskın düzenleyen polis, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i hakkında 32 adet nitelikli dolandırıcılık, 1'i hakkında 17 adet nitelikli dolandırıcılık, 3 farklı şüpheli hakkında ise 1'er adet nitelikli dolandırıcılık suçundan sabıka kaydı olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, müştekilere ait sözleşme ve senet benzeri evraklar ile 100 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 20 şüpheli adliyede Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 20 şüpheli adliyede 55 yıllık tarihi camide yangın paniğe neden oldu 55 yıllık tarihi camide yangın paniğe neden oldu
Kaynak: DHA

Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAHTE İNTERNET SİTESİ AÇIP HAYALİ PREFABRİK EV SATAN 20 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAHTE İNTERNET SİTESİ AÇIP HAYALİ PREFABRİK EV SATAN 20 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika
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