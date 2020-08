Son Dakika: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

OF'TA SEL VE HEYELANIN HASARI, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI- HEYALAN ANI KAMERADA

TRABZON'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Of ilçesinde şiddetli yağışta aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), hayatını kaybederken, mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, risk altındaki 3 evdeki 20 kişi de tahliye edildi. İlçede belediye ve karayolları ekipleri, heyelanda kapanan bazı mahalle yollarının ulaşım açılması için çalışma başlattı. Bölgede pek çok tarım arazisi, balçığa gömülürken, temizlik ve hasar tespit çalışması başlatılan ilçede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Of ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesimde yer alan bazı mahallerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Bazı köy yollar ise ulaşıma kapanırken, elektrik kesintileri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, DSİ, itfaiye, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜOf ilçesinde ticaretle uğraşan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.MAHSUR KALANLAR KURTARILDIİlçeye bağlı Sefaköy, Yemişalan, Ballıca ve Sugeldi mahallelerinde mahsur kalan 8 kişi, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları yerden kurtarıldı.3 EV TAHLİYE EDİLDİŞiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. Evlerde ikamet eden yaklaşık 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası Emine Köksal (74) de, sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. Tahliyeleri sağlanan vatandaşlar, geceyi yakınlarının evlerine geçirdi.HEYALAN ANI KAMERADAİlçeye bağlı Gökçeoba Mahallesi'nde çay arazisinde meydana gelen heyelan anı da cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla bu anları kayıt altına aldığı sırada vatandaşları "çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı duyuluyor.BAKAN SOYLU VE KARAİSMAİLOĞLU SEL BÖLGESİNDEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, gece saatlerinde incelemelerde bulunmak üzere sel ve heyelanın vurduğu Trabzon'un Of ilçesine gitti. Of ve Hayrat ilçe kaymakamlıklarını ziyaret eden bakanlar, yetkililerden bilgi aldı.HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTIYağışın etkisini yitirdiği Of ilçesinde sel ve heyelanların neden olduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Pek çok tarım arazisi ve bazı ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın boyutu, havadan da görüntülendi. İlçede kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılması için belediye, DSİ ve Karayolları ekipleri de çalışma yürütüyor. Sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları da başlatıldı. HEYELANDA ÖLMEDEN ÖNCE YAĞIŞI GÖRÜNTÜLEMİŞTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden, Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı ve son anları aracı içinden cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı. Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun evine gittiği sırada aracı içinden kayda aldığı görüntüde; şiddetli yağışta sileceklerin yetişmediği, yolların ise göle döndüğü görülüyor.

17 yaşındaki Duygu, gözyaşlarıyla toprağa verildi GAZİANTEP'te erkek arkadaşının yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen (17), gözyaşları arasında toprağa verildi. Delen'in ölümüyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın(20) ise polisteki ilk ifadesinde, cep telefonunda gördüğü fotoğraflar nedeni ile tartıştığı, genç kıza birkaç defa vurduğunu söylediği öğrenildi.Önceki gün erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın Batıkent Mahallesi'nde evine giden Duygu Delen bir süre sonra 4'üncü kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlamaları ile tutuklandı. Duygu Delen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Asri Mezarlık'ta Delen için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, genç kızın ailesi ile arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kızın cansız bedeni öğleden önce kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.'ADALET İSTİYORUM'Kızının cenazesinde konuşan baba Bülent Delen, "Adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü bu şekilde kısa olmuyor. Lütfen adalet istiyorum. Cumhurbaşkanıma yazı yazdım. Benim kızım bu tabutun içinde. Allah rızası için gereken yapılsın" dedi.Duygu'nun arkadaşları ise söylenilecek çok bir şeylerinin olmadığını ve arkadaşları için gerekenin yapılmasının istediklerini ifade etti.'TARTIŞTIK, BİR KAÇ KEZ VURDUM'Delen'in ölümü ile ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan'ın emniyette verdiği ifadesinde ise olay anını görmediğini söylediği öğrenildi. Kaplan'ın ifadesinde, "Duygu ile 3,5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. Ben de 'bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem' diyerek ondan evden gitmesini istedim. Duygu, 'ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım' diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim" dediği öğrenildi.ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN 1 KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTUÖte yandan Kaplan'ın geçen yıl Ocak ayında otomobil ile evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne neden olduğu öğrenildi. Kaplan'ın kaza sonrası yapılan soruşturmada 2.10 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu belirlenirken, bu kazada açılan davada ise mahkemenin, sanığın adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdiği öğrenildi.

MAZGAL KAPAĞINDAKİ KIRIK NEDENİYLE BACAĞI KIRILAN CEYDA, DHA'YA KONUŞTU

"Başka kimsenin başına gelmesin diye yasal yollara başvuracağım"

İZMİR'in Balçova ilçesindeki bir mazgal kapağının kırık bölümünden içeri giren sağ bacağı kırılan 40 yaşındaki Ceyda Arslan, evinde istirahate çekildi. DHA'ya konuşan Arslan, hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, başka kimsenin böyle bir olay başına gelmesin diye yasal yollara başvuracağını söyledi. Yetkilileri eleştiren Arslan, "Ben çok ucuz atlattım. Çünkü itfaiye ekiplerinin söylediği, mazgalın kırık parçasına baldırım denk gelseymiş bacağım belki paramparça olacaktı. Bunlar bu kadar kolay takılıp çıkartılabilen bir şeyse, keşke daha önce yenilenseydi. Benim de başıma bunlar gelmeseydi" dedi.Olay, geçen 7 Ağustos Cuma günü saat 19.30 sıralarında, Balçova ilçesinde meydana geldi. Özel bir şirkette ihracat ve satın alma müdürü Ceyda Arslan, yol kenarında otomobilden inmek için bacağını araçtan çıkardı. Yola adım atan Arslan'ın sağ bacağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Arslan'ın dizine kadar mangalın içine giren bacağı, sıkıştı. Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Ceyda Arslan'ın bacağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.O ANLARI ANLATTIEvinde dinlenen Ceyda Arslan, o anları DHA'ya anlattı. Arslan, "7 Ağustos Cuma günü işyerinden arkadaşımla beraber otomobille dönüyorduk. Arkadaşımla vedalaştık. Araçtan adımımı atmamla beraber düştüğümü hissettim. Ayağın bir yere girdi ama çıkartamıyorum. O sırada bacağımın mazgalın içine girdiğini gördüm. Arkadaşım başta normal düştüğümü sandı. Kurtarmaya çalıştı. İnanılmaz bir acıyla yana düştüm, oturdum. O sırada korkunç bir acı çekerek bağırmaya başlamışım. Etrafta toplanıp geldiler. Arkasından itfaiye ekiplerini çağırmışlar. AKS 110 ekipleri geldi. Mazgalı keserek kurtardılar. Ambulansla götürüldüm. Hastanede röntgen çekildi. Gerekli işlemler yapıldı. Şaft kırığı tanısı kondu. Alçı işlemlerinin ardından taburcu edildim" dedi.BAŞKASI DA YAŞAMASIN DİYE YASAL YOLLARA BAŞVURACAKİşinin aksadığını vurgulayan Ceyda Arslan, "Pandemi döneminden çıktık. İşlerimin en yoğun zamanındayım. Özil bir şirkette ihracat ve satın alma müdürüyüm. Gerek yurt dışındaki işlerimin ağırlığı, gerek yurt dışı programlarımın iptal olması bunun yanında şaft kemiğinin iyileşme süresinin 40 haftayı bulacak olması olumsuz etkiliyor. Bu sürede ne yapacağım konusunda psikolojik bir savaş veriyorum. Bacağım mazgalın içine girdiği zaman böcek korkusu duydum. Bağcımın acısının yanında o böcek korkusunu yaşadım. Bunun bir daha başkasının başına gelmemesi açısından yasal yollara başvuracağım" dedi.KISA SÜREDE YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMİŞHiçbir yetkilinin olayla ilgili kendisini aramadığını belirten Ceyda Arslan, "Resimlerim sosyal medyada yayılmış. Herkes görmüş. Ama hiçbir yetkili bu olayla ilgili beni arayıp 'geçmiş olsun' denmedi" diye konuştu. Başına gelen olaydan kısa süre sonra kırık mangalın yenisiyle değiştirildiğini belirten Ceyda Arslan, "Bu kadar kolay tamir edilebilecekse benim kazamın ardından dönüş yolunda oradan geçerken mazgalın yenisiyle değiştirildiğini gördük. Bu bu kadar kolay takılabiliyorsa keşke önceden takılsaydı. Ben çok ucuz atlattım. Çünkü itfaiye ekiplerinin söylediği, mazgalın kırık parçasına baldırım denk gelseymiş bacağım belki paramparça olacaktı. Bunlar bu kadar kolay takılıp çıkartılabilen bir şeyse keşke daha önce yenilenseydi. Benim de başıma bunlar gelmeseydi" dedi."OLAYDAN 1 SAAT SONRA YAPILDI"Olayı gören vatandaşlardan Berk Seren (23), "Kapı açıldı. Fark etmedi. Bacağı kırık mazgalın içine girdi. Bağırış çağırış koptu. Herkes toplandı. Bacağı kötüydü. İtfaiye ekipleri ambulanslar geldi. Olaydan 1 saat sonra gelip kırık mazgalı yenisiyle değiştirdiler. 2-3 ay ya da daha fazla zamandır öyleydi. Olaydan sonra hemen yapıldı" dedi.

Kız kardeşine laf attığı Lübnanlı ağabeyi bıçakladı ADANA'da kız kardeşine laf attığı Lübnan uyruklu Firas O.'yu aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak yaralayan Serdar K. (21), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 6 Ağustos günü Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18042. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., Lübnan uyruklu Firas O.'nun kız kardeşine laf attı. Ağabey Firas O., kardeşine laf atan Serdar K.'ye tepki gösterdi. Çıkan kavgada Firas O., Serdar K.'ye kafa attı attı. Burnu kırılan Serdar K. ise Firas O.'yu bıçakladı. Firas O., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan Serdar K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.