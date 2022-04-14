Son dakika! İNTERNETTEN KEDİ KÖPEK ALMAK İSTEYEN 52 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 14 GÖZALTI - YENİDEN - Son Dakika
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Son dakika! İNTERNETTEN KEDİ KÖPEK ALMAK İSTEYEN 52 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 14 GÖZALTI - YENİDEN

14.04.2022 11:12

Bir son dakika haberine göre ADANA'da, çeşitli sitelerden bulduğu kedi köpek fotoğraflarıyla oluşturduğu siteden, internet üzerinden hayvan almak isteyen 52 kişiyi dolandırdığı iddia edilen C.A. (28) ile birlikte 14 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

ADANA'da, çeşitli sitelerden bulduğu kedi köpek fotoğraflarıyla oluşturduğu siteden, internet üzerinden hayvan almak isteyen 52 kişiyi dolandırdığı iddia edilen C.A. (28) ile birlikte 14 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

C.A., bir süre önce internet üzerinden oluşturduğu ilanlarla kedi ve köpek satışı yapmaya başladı. İlanı görenler internet üzerinden C.A. ile iletişime geçip, söz konusu hayvanları satın almak istediğini söyledi. C.A., bu yöntemle Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce kişiyle bağlantı kurdu. Bu kişiler, ücretini gönderip satın almak istedikleri hayvanlar kendilerine ulaşmayınca, C.A. ile iletişime geçmek istedi. Ancak ilgili ilanın kapatıldığını gören alıcılar, dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu.

Gelen şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından C.A. ile birlikte çalıştığı belirlenen 1'i kadın 13 şüphelinin 30 ilde 52 farklı dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Öte yandan şüpheli C.A.?nın, benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla arandığını da saptandı.

Adresleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu, sahte kimlik, telefon hatları ve dijital materyal ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Son dakika! İNTERNETTEN KEDİ KÖPEK ALMAK İSTEYEN 52 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 14 GÖZALTI - YENİDEN
Son dakika! İNTERNETTEN KEDİ KÖPEK ALMAK İSTEYEN 52 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 14 GÖZALTI - YENİDEN
Son dakika! İNTERNETTEN KEDİ KÖPEK ALMAK İSTEYEN 52 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 14 GÖZALTI - YENİDEN

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İNTERNETTEN KEDİ KÖPEK ALMAK İSTEYEN 52 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 14 GÖZALTI İNTERNETTEN KEDİ KÖPEK ALMAK İSTEYEN 52 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 14 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İNTERNETTEN KEDİ KÖPEK ALMAK İSTEYEN 52 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 14 GÖZALTI - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İNTERNETTEN KEDİ KÖPEK ALMAK İSTEYEN 52 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 14 GÖZALTI - YENİDEN - Son Dakika
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