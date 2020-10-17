Son dakika! Interpol ararken Adana'da yakalanan DEAŞ'lı Raissi'nin kaldığı hücre evi görüntülendi - Son Dakika

FRANSA tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi (30), Interpol tarafından aranırken, Türkiye'ye kaçıp Adana'da kaldığı hücre evi görüntülendi. Raissi'nin evden 2 ay boyunca dışarı adım atmadığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını saptadı. Polis, Raissi'nin kaldığı hücre evine baskın düzenleyerek 14 Ekim'de gözaltına aldı. Interpol tarafından 'Çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır' notuyla aranan terör örgütü üyesi Raissi, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.