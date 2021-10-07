Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi - Son Dakika

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Suriye'de faaliyet gösteren DAEŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Interpol tarafından tüm dünyada aranan ve örgüt adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R isimli kadın, Ankara'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

TÜRKİYE'NİN DE TAKİBİNDEYDİ

Türkiye'ye yasadışı yollarla gelmeden önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R'nin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu Ankara'ya geldiği tespit edildi.

SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ

Kırmızı bültenle aranan A.R, TEM Şube Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde yaptığı baskınla kaldığı adreste yakalandı. İkamette yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyale ve A.R. adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu.