Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu! INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Hatay sınırında yakalandı - Son Dakika
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Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu! INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Hatay sınırında yakalandı

19.12.2022 12:48

Milli Savunma Bakanlığı, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi bir teröristin, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışırken Hatay sınırında yakalandığını duyurdu.

Mehmetçik yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Suriye'den ülkemize sızmak isteyen bir terörist, amacına ulaşamadan yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi" denildi.

Son Dakika! INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi bir terörist, Hatay sınırında yakalandı

Yapılan incelemede, yakalanan teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist M.M. olduğu belirlendi.

YORUMLAR (1)
  • Hüseyin özer : Allah devletimize ve ordumuza zeval vermesin. Biz uyurken gece gündüz demeden, özveriyle çalışan güvenlik güçlerimize Allah derman versin. Cevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır
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Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu! INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Hatay sınırında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu! INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Hatay sınırında yakalandı - Son Dakika
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