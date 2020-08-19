Son dakika! İntihar eden İpek'in cinsel istismarla suçladığı zanlı hakkında yakalama kararı - Son Dakika

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği M.O. hakkında, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. M.O. hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Temmuz günü, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldığı bildirildi.

Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz günü, Siirt'te çalışan M.O.'nun cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ailesi tarafından kanlar içinde ağır yaralı olarak bulunan genç kız, Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. İpek Er, 34 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede, dün hayatını kaybetti.

İpek Er'in mektubunda yazdığı iddialarla ilgili, intihar girişiminden 9 gün önce, 7 Temmuz günü M.O. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.BAŞSAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİSiirt Cumhuriyet Başsavcılığı , bugün yazılı açıklama yaparak, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.O.'nun tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemeden adli kontrolle salıverildiğini anlatarak, şunları bildirdi: "Mağdur İpek Er'in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur 7 Temmuz 2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli M.O.'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir. Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin, başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir." MAHKEME YAKALAMA KARARI VERDİ

Başsavcılığın açıklamasının kısa süre sonra Siirt 1.Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheli M.O. hakkında yakalama kararı verdi.