Son dakika... İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldüren sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldüren sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Mahkemeden şok karar: Cezayı indirdi, sanığı tahliye etti

Kendini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı öldürdü, "Kaza ile oldu" dedi

Babadan mahkemenin kararına tepki: "Oğlumun canı baklavadan ucuz mu?"

GAZİANTEP - Gaziantep'te kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan Oktay Danabaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Muhammet Yıldız, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Duruşmada olayın kazara gerçekleştiğini söyleyen sanık Yıldız'a verilen cezanın takdir indirimiyle düşürülmesine baba Cemal Danabaş, tepki gösterdi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde 16 Haziran 2021 tarihinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Muhammet Yıldız, otomobilinin içerisinde pompalı tüfekli intihar etmek istedi. Olayı gören market işletmecisi Oktay Danabaş (39), Yıldız'la konuşmaya başladı. Konuşma sırasında Muhammet Yıldız, yanındaki tüfekle kendisini ikna etmeye çalışan 4 çocuk babası Oktay Danabaş'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Oktay Danabaş, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Danabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Yıldız, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Danabaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız hakkında "Taksirle adam öldürme" suçundan iddianame hazırladı. Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameden yargılanmaya başlanan Yıldız, karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yıldız, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katılırken, sanık avukatı ile Danabaş ailesinin avukatları Av. Berkay Uçar ile Av. Fikret Hoşaf duruşmada hazır bulundu.

Savcı tutukluluk halinin devamını istedi

Duruşma savcının bir önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etmesiyle başladı. Sanık Yıldız ile maktul Danabaş'ın 27 JA 250 plakalı aracın el freninin arızasını tamir etmeye çalıştıkları belirtilen mütalaada, "Maktul Danabaş'ın eğilerek araç el frenine baktığı sırada sanık tarafından araç içerisinde bulunan av tüfeğini bagaja koymak için eline alması neticesinde bir şekilde ateş aldığı, tanık anlatımlarında sanık ile maktul arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, sanığın av tüfeğini güvenli bir şekilde tutmayarak patlamasına sebep vermek suretiyle meydana gelen ölüm olayının gerçekleştiğinin değerlendirildiği, ölüm olayının gerçekleşmesi üzerine üzere sanığın olayın gerçekleşmesindeki üzüntü ve yıkım ile tüfeği kendisine doğrulttuğu ancak tüfeğin ateş almadığının belirtilmesi karsısında sanığın kastından bahsedilemeyeceği bu sebeple sanığın 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmasını sanığın tutukluluk halinin devamını talep olunur" denildi.

"Sanık suçu kasten işledi"

Mütalaaya karşı savunma yapan Av. Berkay Uçar ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Olayın oluş biçimi dikkate alındığında suç ancak kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle atılı suçu işlemesi mümkün değildir. Olayda çalışır vaziyette bir silah vardır. Sanık askerdir. Tüfeğin durumunu ve kullanımını görevi gereği bilebilecek durumdadır. Dinlenilen tanık sanığın tüfeğini sürekli olarak yanında taşıdığını, aracında olduğunu beyan etmiştir. Tüm bu hususlar gözetilerek kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

"Sanık silahı tetik kısmından tutarak havaya kaldırıyor"

Katılan vekili Av. Fikret Hoşaf ise mütalaaya ilişkin yaptığı savunmada bozuk tüfeğin içerisinde mermi bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi. Sanık Yıldız, ordu personeli olduğunu aktaran Hoşaf, "Yine suça konu tüfekte hem mermi vardır hem olay esnasında emniyeti açıktır. Hem de sanık silahı tetik kısmından tutarak havaya kaldırmaktadır. Bilerek ve isteyerek tetiğe basmadan suça konu silahın ateş alması mümkün değildir" dedi.

Sanık avukatı Samet Yılmaz ise müvekkilinin olayı kasten ve planlayarak gerçekleştirmediğini ileri sürerek olayın basit taksirle gerçekleştiğini söyledi.

"Olay tamamen kaza ile olmuştur"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Muhammet Yıldız ise, "Takdir mahkemenindir, olay tamamen kaza ile olmuştur. Bilerek isteyerek hiçbir şey yapmadım. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Ceza indirildi, sanık tahliye edildi

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammet Yıldız'ın üzerine atılı "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçunu islediği sabit olduğundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın eylemi bilinçli taksir gerçekleştirmesinden dolayı cezanın 7 yıl 6 ay hapis'e çıkarılmasına, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri lehine takdir indirimi sebebi sayılarak cezanın 6 yıl 3 hapis cezasına düşürülmesine hükmederek sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

"Katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz"

Oğlunu öldüren katile verilen cezaya tepki gösteren Baba Cemal Danabaş, oğlunun intihar etmek isteyen Muhammet Yıldız'ı kurtarmak isterken canından olduğunu söyledi. Şuanda katilin sokaklarda dolaştığını aktaran Danabaş, "İlk başta 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı ama ardından sonradan nasıl olduysa suç 'Taksirle adam öldürmeye' çevrildi. Olayın tek görgü tanığı olan sanık Muhammet Yıldız her şeyi anlatmasına rağmen mahkeme başkanı şahsı dinlemedi. Olay yerinde şoktayken söylediği şeyleri dikkate aldılar. Oğlum onun canını kurtarmak isterken kendisi can verdi. 4 torunum ortada kaldı. Bize göre adalet yerini bulmadı. Adalet yerine gelmedi. Gaziantep'te yıllar önce baklava çalan çocuklar 3 yıl hapis yattılar. Benim oğlumun canı baklavadan ucuz mu? Biz katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.