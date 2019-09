Yeni iPhone Modellerinin Tanıtımına Saatler Kala, Bu Söylenti Ortaya Çıktı

Son Dakika iPhone Söylentisi: Ters Kablosuz Şarj Özelliği YOK.



Bir iPhone etkinliğine daha saatler kala söylentiler bir anlam ifade etmekten artık çok uzak. Zira Apple stoklarında şu anda ne olduğunu görmek oldukça kolay…



Güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo'nun son dakika haberi iki nedenden dolayı oldukça dikkat çekici. Birincisi Kuo nadiren yanılıyor, ikincisi bu yeni haber bir önceki söylentileri yalanlıyor.



MacRumors tarafından görülen bir Kuo yatırımcı notuna göre; yeni iPhonelar ters kablosuz şarj etme özelliklerini karşılayacak standartlarda görünmüyor. Bloomberg'in Mark Gurman da aynı şeyi söyledi ve Apple'ın bu özellikten vazgeçmesinin nedeni olarak "bazı sorunları" dile getirdi.



Yup, sounds like backside charging is out. https://t.co/8EGrRX1KBA



— Mark Gurman (@markgurman) September 10, 2019



iPhone 11 Serisinin Huawei ve Samsung gibi ters kablosuz şarjı desteklememesi ihtimali gerçekten sıkıntı verici.Ters Kablosuz şarj özelliği sayesinde Apple ekosistemindeki diğer cihazlarda birbirlerinin şarj kapasitelerinden faydalanabileceklerdi.



Kuo ayrıca, yalnızca 5,8 inç ve 6,5 inç OLED modellerinin kutuda hızlı bir 18W şarj cihazı ile geleceğini, 6.1 inç LCD iPhone'un ise normal bir 5W güç adaptörü ile geleceğini iddia ediyor.

Söylentilerin ne derece doğru olduğunu yakında göreceğiz.



iPhone 11 tanıtımını canlı izle