Son Dakika Haberleri: Son Dakika iPhone Söylentisi: Ters Kablosuz Şarj Özelliği YOK
Son Dakika Teknoloji Haber

Son Dakika iPhone Söylentisi: Ters Kablosuz Şarj Özelliği YOK

1 saat önce

Yeni iPhone Modellerinin Tanıtımına Saatler Kala, Bu Söylenti Ortaya Çıktı Son Dakika iPhone Söylentisi: Ters Kablosuz Şarj Özelliği YOK.Bir iPhone etkinliğine daha saatler kala söylentiler bir anlam ifade etmekten artık çok uzak. Zira Apple stoklarında şu anda ne olduğunu görmek oldukça kolay...

Son Dakika iPhone Söylentisi: Ters Kablosuz Şarj Özelliği YOK, System.String[]

Yeni iPhone Modellerinin Tanıtımına Saatler Kala, Bu Söylenti Ortaya Çıktı

Son Dakika iPhone Söylentisi: Ters Kablosuz Şarj Özelliği YOK.


Bir iPhone etkinliğine daha saatler kala söylentiler bir anlam ifade etmekten artık çok uzak. Zira Apple stoklarında şu anda ne olduğunu görmek oldukça kolay…


Güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo'nun son dakika haberi iki nedenden dolayı oldukça dikkat çekici. Birincisi Kuo nadiren yanılıyor, ikincisi bu yeni haber bir önceki söylentileri yalanlıyor.


MacRumors tarafından görülen bir Kuo yatırımcı notuna göre; yeni iPhonelar ters kablosuz şarj etme özelliklerini karşılayacak standartlarda görünmüyor. Bloomberg'in Mark Gurman da aynı şeyi söyledi ve Apple'ın bu özellikten vazgeçmesinin nedeni olarak "bazı sorunları" dile getirdi.


Yup, sounds like backside charging is out. https://t.co/8EGrRX1KBA


— Mark Gurman (@markgurman) September 10, 2019


iPhone 11 Serisinin Huawei ve Samsung gibi ters kablosuz şarjı desteklememesi ihtimali gerçekten sıkıntı verici.Ters Kablosuz şarj özelliği sayesinde Apple ekosistemindeki diğer cihazlarda birbirlerinin şarj kapasitelerinden faydalanabileceklerdi.


Kuo ayrıca, yalnızca 5,8 inç ve 6,5 inç OLED modellerinin kutuda hızlı bir 18W şarj cihazı ile geleceğini, 6.1 inç LCD iPhone'un ise normal bir 5W güç adaptörü ile geleceğini iddia ediyor.

Söylentilerin ne derece doğru olduğunu yakında göreceğiz.


iPhone 11 tanıtımını canlı izle

Saatler, Apple, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor
iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu: iPhone 11 Pro Max, 12 bin 500 lira Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, ortadan kayboldu İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 04:31:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son Dakika iPhone Söylentisi: Ters Kablosuz Şarj Özelliği YOK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]