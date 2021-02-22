Son dakika: Irak, BAE ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Son dakika: Irak, BAE ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

22.02.2021 22:31
Son dakika: Irak, BAE ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 23, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15, Umman'da 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 23, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15, Umman'da 3 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19'dan 23 kişi vefat etti, 3 bin 864 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 236 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 295'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 671 bin 801, iyileşenlerin sayısı ise 620 bin 745 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 105 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 355 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 1140'a, vaka sayısının 372 bin 530'a, iyileşenlerin sayısının ise 363 bin 52'ye çıktığı aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 3 kişinin daha vefat ettiği ve 330 yeni vaka kaydedildiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1555'e, vaka sayısının da 139 bin 692'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 130 bin 848 olduğu kaydedildi.

Umman 10 ülkenin yolcularına "giriş yasağı" getiriyor

Öte yandan Muskat yönetiminin 25 Şubat Perşembe sabahından geçerli olmak üzere 2 haftalığına 10 ülkenin yolcularına Umman'a giriş yasağı uygulayacağı duyuruldu.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, Kovid-19'la Mücadele Komitesi; Sudan, Lübnan, Güney Afrika, Brezilya, Nijerya, Tanzanya, Gana, Gine, Sierra Leone ve Etiyopya yolcularına ülkeye giriş yasağı getirilmesine karar verdi.

Söz konusu ülkelerde, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görülmesi nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Umman, Arap, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Irak, BAE ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika


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