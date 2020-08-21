Son dakika... Irak Başbakanı El-Kazımi: "ABD askerlerinin Irak dışında konuşlanması için anlaşma sağlandı" - Son Dakika

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi yaptığı açıklamada, "ABD ile askerlerinin Irak'ın dışında konuşlanması için anlaşma sağladık" dedi.

ABD ile Irak arasında başlatılan stratejik müzakereler kapsamında Washington'da bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ülkesinde bulunan Amerikan askerlerinin yurt dışında konuşlanması için ABD ile anlaştığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin çok önemli ve başarılı olduğunu belirten el-Kazımi, "ABD ile askerlerinin Irak'ın dışında konuşlanması için anlaşma sağladık. Söz konusu birliklerinin yurt dışında konuşlanmasının mekanizması için bir teknik ekip oluşturulacak" dedi. Irak Başbakanı el-Kazımi, "Irak hükümetinin isteklerini anlayışla karşılayan ve çok açık tavır sergileyen bir ABD görüyorum" ifadelerini kullandı. El-Kazımi ülkenin güneyinde yer alan ve protestolara sahne olan Zikar kenti başta olmak üzere ülke geneli açısından büyük önem taşıyan bir anlaşmanın imzaladığını dile getirdi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)