Son dakika! Irak Başbakanı Kazımi, 2014'teki DEAŞ işgalinin nedeninin izlenen yanlış politikalar olduğunu belirtti - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un güvenlik kurumları ve orduya yönelik konularda izlenen yanlış politikalar yüzünden 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın işgaline uğradığını ifade etti.

Kazımi, Musul'un DEAŞ'ın eline geçmesinin 7'nci yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

"Ülkemiz o günlerde son derece zor bir süreçten geçti ki bu durum Irak'ı riskli bir varlık mücadelesiyle karşı karşıya bırakmıştı." ifadelerini kullanan Kazımi, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin DEAŞ'a karşı "cihat fetvasının" dünyayı sarsan terör canavarını durdurduğunu belirtti.

Musul'un DEAŞ işgaline uğramasının nedeninin o dönem izlenen yanlış politikalar olduğunu vurgulayan Kazımi, şunları kaydetti:

"Güvenlik kurumları ve orduya karşı izlenen ihmal siyaseti ve yanlış politikalar, Musul ile diğer kentlerin terör örgütü DEAŞ'ın işgaline uğramasına ve halkımıza yönelik toplu katliamların yaşanmasına neden oldu. Silahlı kuvvetlerin ulusal askeri temellere göre yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesiyle bu yanlış politikaları düzeltmeye çalışıyoruz. İnsanların aidiyetlerine bakılmaksızın saygı duyulduğu güçlü bir Irak inşa etmek istiyoruz. Müsamaha dili, intikam ve şiddet diline galip gelmeli. Hükümetimiz, krizlerin çözümü noktasında ülkeyi felakete sürükleyen kışkırtıcı politikalar yerine ılımlılık esasına dayalı bir vizyonu temel aldı."

Irak'ta 10 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçime de değinen Kazımi, daha iyi bir gelecek için halkı sandık başına giderek "örnek olacak kişiler" için oy kullanmaya çağırdı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.