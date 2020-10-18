Son dakika: Irak Başbakanı Kazımi, bu hafta Almanya'yı ziyaret edecek - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, salı günü resmi ziyaret için Almanya'ya gidecek.

Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kazımi, 20 Ekim Salı günü Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Angela Merkel ile görüşecek.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik meseleler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili iş birliği ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele konularının masaya yatırılacağı ayrıca bölgesel gelişmelerin değerlendirileceği aktarıldı.

Mustafa Kazımi'nin, Almanya'nın ardından İngiltere ve Fransa'ya da gitmesi bekleniyor.

Kazımi, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a yapmış, daha sonra ABD'ye gitmişti. Irak Başbakanı'nın İran'dan önce planlanan Suudi Arabistan ziyareti ise birkaç saat önce ertelenmişti.