Son dakika! Irak Başbakanı Kazımi ve üst düzey komutanlar Mahmur'da - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, üst düzey askeri ve güvenlik heyetiyle sürpriz şekilde Musul'a bağlı Mahmur'u ziyaret etti.

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kazımi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari ve diğer üst düzey askeri ve güvenlik heyetiyle hava yoluyla önce Erbil'e, oradan da Musul'a bağlı Mahmur'a gitti.

Kazımi ve Savunma Bakanı İnad'ın askeri üniformayı andıran koyu yeşil kıyafetleri dikkati çekti.

Mahmur'daki askeri birlikleri ziyaret eden Kazımi, burada yaptığı konuşmada, "DEAŞ terörüne karşı mücadelenin sürmesi için güvenlik planlarının yeniden gözden geçirilmesi lazım." dedi.

Kazımi, Mahmur'da ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.

DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı

Bu arada Kazımi'nin ziyaretiyle eş zamanlı şekilde Peşmerge güçlerinin Irak ordusuyla iş birliği halinde DEAŞ'a karşı operasyon başlattığı bildirildi.

IKBY'ye bağlı Peşmerge Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyala'ya bağlı Karatepe ve Germeser olmak üzere iki cepheden Peşmerge güçleri Ortak Operasyon Komutanlığı ile birlikte terör örgütü DEAŞ'ın yuvalarını ve tehdidini ortadan kaldırmak için operasyon başlattı." ifadelerine yer verildi.

Peşmerge güçleri ile Irak ordusunun ortak operasyonunun, daha önce yapılan anlaşmaya göre gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son dönemde Kerkük ve Erbil arasındaki bölgelerde Peşmerge'ye yönelik DEAŞ saldırılarının artması dikkati çekiyor.