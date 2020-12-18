Son dakika! Irak basını Kazımi'nin Türkiye ziyaretini manşetten verdi - Son Dakika

Son dakika! Irak basını Kazımi'nin Türkiye ziyaretini manşetten verdi

18.12.2020 17:41
Son dakika! Irak basını Kazımi'nin Türkiye ziyaretini manşetten verdi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Irak basını, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Türkiye'ye düzenlediği ziyareti manşetten verdi.

Irak basını, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Türkiye'ye düzenlediği ziyareti manşetten verdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberinde, Kazımi'nin Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşmesinin videosunu yayınlanarak, ekonomik iş birliğini güçlendirmeye ve bölgesel meselelerdeki birleşik tutumları netleştirmeye odaklanılan ziyaretten elde edilen sonuçların değerli olduğu belirtildi.

Irak'taki özel haber ajansı Shafaq News de "Kazımi kapıyı Türk şirketlerine açtı ve Erdoğan ile ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi görüştü" başlığını manşete çekerek, Kazımi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk iş adamları ile görüşmelerine geniş yer verdi.

"Alsumaria News" internet sitesinde de Kazımi'nin Türk iş ve yatırım camiasına verdiği mesajları önemli görülerek, Kazımi'nin, "Irak Türk yatırımlarını ve tecrübelerini Irak pazarına güçlü bir şekilde çekmeye yönelmiştir." sözlerine yer verildi.

Baghdad Today internet sitesinde ise Bağdat ile Ankara arasındaki güvenlik ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesine işaret edilerek, Kazımi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türk topraklarını tehdit eden herhangi bir terör eyleminin kınanmasına ilişkin açıklamalarına odaklanıldı.

Irfaa Sawtak isimli internet sitesinde de terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik iş birliğiyle ilgili haber öne çıkarılarak, Ankara ve Bağdat yönetiminin aşırılık yanlısı örgütlerle mücadele konusunda anlaştığına işaret edildi.

Nahrain Net haber ağının haberinde de Kazımi'nin Türkiye ziyaretiyle ilgili yayınlanan raporda, Ankara ile Bağdat arasında PKK ile mücadele, ticari alışveriş hacmini artırma ve ortak su sorununu çözme planları konularında anlaşmaya varılmasına odaklanıldı.

Bağımsız basın ajansı Mustaqila'nın internet sitesinde de bir analiz haber yayınlanarak, Kazımi'nin Ankara ziyaretinin Irak ile Türkiye arasında, başta su, güvenlik, PKK ile mücadele ve iki ülke arasındaki ticaret dengesinin karşı karşıya olduğu çetrefilli dosyalardaki sorunları ortadan kaldırmayı amaçladığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle dün Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi resmi törenle karşılamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Başbakan Kazımi onuruna yemek vermişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Irak basını Kazımi'nin Türkiye ziyaretini manşetten verdi - Son Dakika


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