Son dakika! Irak güvenlik güçleri, Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı - Son Dakika
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Son dakika! Irak güvenlik güçleri, Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı

28.02.2022 22:12
Son dakika! Irak güvenlik güçleri, Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı

Son dakika haber... Irak güvenlik güçlerinin, Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Irak güvenlik güçlerinin, Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Irak güvenlik güçlerinin, Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlediğini belirten Nuri, operasyona ordu ile emniyet teşkilatından çeşitli birimlerin ve hava kuvvetlerinin katıldığını ifade etti.

Nuri, ayrıca Kerkük'ün güneyindeki Vadi Garha bölgesinde başlatılan operasyonda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerine zaman zaman saldırılar düzenleyen teröristlerin bu bölgede varlık gösterdiklerine dikkati çeken Nuri, iki gün sürecek operasyonla bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesinin hedeflendiğini aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Irak güvenlik güçleri, Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı - Son Dakika


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