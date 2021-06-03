Son dakika... Irak hükümeti, Bağdat'taki patlamanın kaynağının "gaz tüpü" olduğunu açıkladı - Son Dakika

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Kazımiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede meydana gelen patlamanın, oradaki iş yerlerinden birinde gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı kaydedildi.

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