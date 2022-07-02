Son dakika! Irak'ın Basra kentinde aşiretler arası çatışmada 3 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika! Irak'ın Basra kentinde aşiretler arası çatışmada 3 kişi öldü

02.07.2022 20:33
Son dakika! Irak'ın Basra kentinde aşiretler arası çatışmada 3 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Irak'ın güneyindeki Basra kentinde iki aşiret arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmada 3 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde iki aşiret arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmada 3 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Basra'nın güneyindeki Garma bölgesinde, Elbu Hamdan ve Battut aşireti arasında 3 yıl öncesine dayanan husumetler yeniden alevlenerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Ağır silahların kullanıldığı silahlı çatışma aralıksız 5 saat sürdü. Çatışmada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Çatışmayı durdurmak için insansız hava araçlarıyla müdahale

Basra Operasyonlar Komutanlığı, çatışmayı durdurmak ve çatışmaya neden olanları tespit edip yakalamak için insansız hava araçları kullanıldığını duyurdu.

Basra'nın Garma bölgesi, Irak'ta aşiretler arası kavgaların en çok yaşandığı bölge olarak biliniyor.

Irak'ta 2003 sonrası Bağdat ve güney bölgelerinde silahlanan aşiretler arasında zaman zaman çıkan kavgalar silahlı çatışmalara dönüşüyor.

Bazen iki farklı aşiret mensubu kişiler arasında yaşanan kavgalar aşiret temsilcilerinin araya girmesiyle çözülürken, kimi zaman bu kavgalar büyüyerek silahlı çatışmalara dönüşüyor ve iki taraftan da insanların ölümüne neden oluyor.

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Kaynak: AA

Basra, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Irak'ın Basra kentinde aşiretler arası çatışmada 3 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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