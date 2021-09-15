Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü - Son Dakika

Patlamada 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Duhok'un Akre ilçesinin Nehle bölgesinde, PKK'nın yola yerleştirdiği 3 patlayıcı infilak etti.

Irak 'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK 'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

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