Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.
Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Duhok'un Akre ilçesinin Nehle bölgesinde, PKK'nın yola yerleştirdiği 3 patlayıcı infilak etti.
Patlamada 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü - Son Dakika