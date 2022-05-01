Son dakika... Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi

01.05.2022 21:13
Son dakika... Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi

Bir son dakika haberine göre Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine yönelik 6 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine yönelik 6 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Erbil'in Habat ilçesi sınırlarına 6 roket düştüğü, saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, ilk bilgilere göre roketlerin Musul'un Hemdaniye ilçesine bağlı Bartilla beldesi sınırlarından fırlatıldığı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Yunanistan ve Irak sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı Yunanistan ve Irak sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı DEAŞ'ın tahrip ettiği tarihi kilise, 8 yıl aradan sonra yeniden açıldı DEAŞ'ın tahrip ettiği tarihi kilise, 8 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Erbil, Terör, Roket, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
20:59 Süper Lig'de 57 yıl sonra bir ilk yaşanacak! İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi
20:55 4 kişilik 'dev' yürüyüş! Her 1 Mayıs'ı ellerine orak, çekiç ve kazma alarak kutluyorlar
20:40 İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs için izinsiz yürümek isteyen 164 kişi gözaltında
20:35 Maçta ilk gol geldi! Yıldız golcüden usta işi bitiricilik
20:34 Cumhurbaşkanı adayı için olmazsa olmaz 3 kriter belirledi! Muhalefet partilerinin ilk önceliği "seçilebilirlik" ilkesi
20:04 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Uruguay'daki 'bozkurt' işareti olayının detaylarını anlattı
19:53 Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Liderlerden ortak ziyaret olabilir
19:48 Dünyanın en güçlü orduları listelendi! 2022 yılına Türkiye detayı damga vurdu
19:43 Valerien Ismael hiç acımadı! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu hakkında sert sözler: Bu kabul edilemez
19:27 Yürümeye başlayan bebek balkondan sarkmaya çalıştı, kedinin hareketi boğazları düğümledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 21:21:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement