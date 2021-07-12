Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı - Son Dakika

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, Zikar'da İmam Hüseyin Hastanesi'nde, Kovid-19 hastalarının yattığı bölümde yangın çıktı.

Kentteki itfaiye ekiplerinin de olay yerine geçerek yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Ölü ve yaralı hakkında bilgi verilmeyen olay hakkında Irak Sağlık Bakanlığından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bağdat'ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.