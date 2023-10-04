Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 140 kilometre derinlikte 16 terör hedefi vuruldu - Son Dakika

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 140 kilometre derinlikte 16 terör hedefi vuruldu

Son Güncelleme: 04.10.2023 13:55

Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos dahil 16 terör hedefi, hava operasyonuyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında 16 hedef imha edildi. Operasyonun detaylarında savaş uçaklarının sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki Asos'ta bulunanlar dahil hedefleri eş zamanlı vurduğu, harekatta tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'ların da görev aldığı yer aldı.

16 HEDEF İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığınca, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği açıklandı. Kandil ve güneyindeki Asos'un da yer aldığı bölgelere yapılan ve "terörü kaynağında yok etme" stratejisi kapsamında gerçekleştirilen harekatın detayları ortaya çıktı.

140 KM DERİNLİKTEKİ ASOS DA VURULDU

Yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emriyle savaş uçakları yurt genelindeki 3 farklı muharip üsten kalkarak, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki teröristlerin kullandığı noktaları eş zamanlı vurdu.

İHA'LAR DA GÖREV ALDI

Gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla terör örgütü tarafından kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu hedefler tahrip edildi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.

İnsansız hava araçları ve tanker uçakların da bulunduğu hava araçlarının görev aldığı hava harekatında bölgedeki 16 hedef tahrip edildi. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

3 GÜNDE 2. BÜYÜK HAVA HAREKATI

Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki bölgelere üç gün içinde ikinci büyük hava harekatını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, harekatlarda toplam 36 hedefin imha edildiğini belirtti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 140 kilometre derinlikte 16 terör hedefi vuruldu - Son Dakika


Son Dakika
14:34 3 kardeşin ölümünde büyük ihmal!
14:33 İstiklal saldırısının faili Suriye'de öldürüldü
14:06 Sinop'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı
14:00 İrfan Can Kahveci'nin adı listede yok! Fenerbahçe'nin Spartak Trnava kadrosu belli oldu
13:55 Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
13:53 Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı
13:18 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 140 kilometre derinlikte 16 terör hedefi vuruldu
13:17 Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Paşinyan'la görüşmeyi reddeti
13:08 UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti
13:09 Belediye meclisinde kavga! MHP'li üye, CHP'li üyenin burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 15:03:11. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 140 kilometre derinlikte 16 terör hedefi vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement