Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

EREN BÜLBÜL'ÜN ANISINA İTHAF EDİLDİ

Operasyon, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. İyi ki varsın Eren, Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah'tan rahmet diliyoruz" denilerek, Şehit Eren Bülbül'ün anısına ithaf edildi.