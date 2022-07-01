Son dakika haber! Operasyon sırasında arazide kayan 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Operasyon sırasında arazide kayan 1 asker şehit oldu

01.07.2022 19:30
Son dakika haber! Operasyon sırasında arazide kayan 1 asker şehit oldu

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü.

Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

(İHA)

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Son dakika haberleri! Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu Son dakika haberleri! Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Operasyon sırasında arazide kayan 1 asker şehit oldu - Son Dakika

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