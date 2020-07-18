Son dakika... Irak'ın kuzeyinde hava harekatı; 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika güncel haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi. Bakanlıktan ayrıca, hava harekatına ilişkin görüntü de paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:48 Kaynak: DHA
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