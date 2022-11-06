MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

06.11.2022 22:41

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız olarak devam ediyor. TSK, Irak'ın kuzeyindeki bölgeden Türkiye'ye yönelik saldırıları durdurmak adına da bölgede görev yapıyor. Kahraman Mehmetçiklerimizin başarıyla görev yaptığı bölgeden ise bugün acı bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

"YARALI ASKERLERİMİZİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Hatay'a şehit ateşi düştü Hatay'a şehit ateşi düştü MSB: 'Irak kuzeyinde açılan taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu' MSB: 'Irak kuzeyinde açılan taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu'

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
22:30 MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
22:10 Trabzonspor, 2 farklı öne geçtiği maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı
21:46 Tottenham engelini Salah ile aşan Liverpool derin bir nefes aldı: 2-1
21:11 Bolu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı kazada otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü
21:09 Sosyal medyayı sallayan görsel! Bu karedeki gizli resmi görenlerin IQ seviyesi çok yüksek
21:05 Yolcunun namaz molası talebi sosyal medyayı ikiye böldü! Otobüs firmasının açıklaması ise ayrı bir tartışma yarattı
20:43 Togg Türkiye'ye sordu, vatandaşların tercihi "Kapadokya" oldu
20:35 Sıcak havayı fırsat bilen Tuğba Özay, kıyafetlerini çıkarıp, ağaç üstünde bikinisiyle poz verdi
20:29 Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs, Ankara-Kayseri karayolunda şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
20:28 Pınar Karşıyaka forması giyen ABD'li oyuncu McCollum'a eşi ve çocuğunun yanında bıçak çekildi! Facia, araya giren vatandaşların sayesinde önlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 22:42:12. #1.12#
SON DAKİKA: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement