Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü - Son Dakika

Kuzey Irak'ın Dalya üst bölgesinin 2'inci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şehidin acılı haberi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baba ocağına verildi.

BABA EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin acı haberin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.