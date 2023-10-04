Son Dakika: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında 22 hedef imha edilirken çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

TERÖR HEDEFLERİ BOMBALANDI

Ankara'da bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı terör saldırısı sonrası, Milli Savunma Bakanlığı düğmeye bastı. 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombalamıştı. Harekatta toplamda 36 terör hedefi imha edilmiş ve çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirilmişti.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TESİS VE FAALİYETLERİ MEŞRU HEDEFİMİZDİR"

Gün için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli açıklamalarda bulunarak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizim terör karşısındaki tutumumuz, ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ediyor. İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye'den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi." diyerek, "Öncelikle Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede kararlık mesajı vererek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejilerinin baki olduğunu söyleyerek, "Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz." ifadesini kullanmıştı.