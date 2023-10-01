Son Dakika: Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi - Son Dakika

Son Dakika: Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi

Son Güncelleme: 01.10.2023 23:04

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre icra edilen hava harekatında Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef imha edildi.

TERÖR HEDEFLERİNE HAVA HAREKATI

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edilmiş, içinde teröristlerin bulunduğu 20 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"BİR GECE ANSIZIN İNLERİNDE VURDUK"

MSB'nin sosyal medya hesabından "Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek!" notuyla yapılan açıklamada operasyonun detayları paylaşıldı.

Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede kararlık mesajı vererek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejilerinin baki olduğunu söyleyerek, "Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi - Son Dakika
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